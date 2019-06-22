17-летняя дочь Климовой отметила весовое равенство с мамой

Многодетная Екатерина Климова после четырех родов весит почти столько же, сколько и ее дочь.

17-летняя дочь Екатерины Климовой — Елизавета Хорошилова — считает свою маму отличным мотиватором. По словам девушки, сейчас они весят практически одинаково. И это при том, что актриса родила уже четверых детей.

«Сейчас у нас с мамой практически одинаковый вес, стараюсь соответствовать», — приводит Hello! слова Лизы.

Старшую дочь актриса из сериала «Бедная Настя» родила, когда ей самой уже исполнилось двадцать четыре года. Потом на свет появились сыновья — Матвей и Корней, которых Екатерина подарила Игорю Петренко. А разница в возрасте между старшей и младшею дочерью Климовой составила четырнадцать лет. Белла появилась на свет в отношениях с Гелой Месхи. Ранее стало известно, что актриса подала на развод.

Для поддержания фигуры Екатерине приходится посещать спортзал. Когда-то актриса занималась боксом. Сейчас Климова отдает предпочтение плаванию и аквааэробике. А 17-летняя Лиза — поклонница кардиотренировок. Девушка может час провести на беговой дорожке, а потом пойти в бассейн и поплавать в спокойном режиме.