ЗВЕЗДЫ

17-летняя дочь Климовой отметила весовое равенство с мамой

Многодетная Екатерина Климова после четырех родов весит почти столько же, сколько и ее дочь.

17-летняя дочь Климовой отметила весовое равенство с мамой
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

17-летняя дочь Екатерины Климовой — Елизавета Хорошилова — считает свою маму отличным мотиватором. По словам девушки, сейчас они весят практически одинаково. И это при том, что актриса родила уже четверых детей.

«Сейчас у нас с мамой практически одинаковый вес, стараюсь соответствовать», — приводит Hello! слова Лизы.

Старшую дочь актриса из сериала «Бедная Настя» родила, когда ей самой уже исполнилось двадцать четыре года. Потом на свет появились сыновья — Матвей и Корней, которых Екатерина подарила Игорю Петренко. А разница в возрасте между старшей и младшею дочерью Климовой составила четырнадцать лет. Белла появилась на свет в отношениях с Гелой Месхи. Ранее стало известно, что актриса подала на развод.

Для поддержания фигуры Екатерине приходится посещать спортзал. Когда-то актриса занималась боксом. Сейчас Климова отдает предпочтение плаванию и аквааэробике. А 17-летняя Лиза — поклонница кардиотренировок. Девушка может час провести на беговой дорожке, а потом пойти в бассейн и поплавать в спокойном режиме.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гела МесхиЕкатерина Климовазвездные детиИгорь Петренко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
17-летняя дочь Климовой отметила весовое равенство с мамой
Интересно?
Поделись с друзьями: