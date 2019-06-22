ЗВЕЗДЫ

Климова исключила пельмени и сосиски из рациона питания детей

Актриса придерживается правильного питания и старается следить за тем, что входит в меню ее отпрысков.

Климова исключила пельмени и сосиски из рациона питания детей
Екатерина Климова с сыновьями (Фото: Instagram.com/klimovagram)

41-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей: 17-летнюю Елизавету, 12-летнего Матвея, 10-летнего Корнея и маленькую Беллу, ей три годика. Старшую дочь актриса родила от ювелира Ильи Хорошилова, а младшую — от партнера в ленте «Волчье солнце» Гелы Месхи. Сыновей знаменитость подарила Игорю Петренко, который сейчас женат на актрисе Кристине Бродской. У пары трое дочерей: София-Каролина, Ева и Мария.

В недавнем интервью Екатерина Климова призналась, что тщательно следит за своим рационом и старается делать так, чтобы и ее дети питались правильно. Актриса выступает против вредной пищи и не разрешает детям есть пельмени и сосиски. Однако эти продукты, по словам знаменитости, появляются в их рационе благодаря бабушкам, которые балуют внучат.

Климова с дочкой Беллой
Екатерина Климова с дочкой Беллой (Фото: Instagram.com/klimovagram)

«Лиза, как и я, старается питаться правильно. Но есть еще бабушки, у которых совершенно иное понимание того, какая пища полезна, а какая — нет. Пельмени, сосиски, шоколадки — все это появляется в меню благодаря бабушкам. С этим приходится бороться», — отметила Екатерина Климова в интервью Hello!

Ранее сообщалось, что актриса подала на развод с Гелой Месхи. У пары есть общая дочь Белла. Сама Екатерина не комментирует свою личную жизнь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гела МесхиЕкатерина Климовазвездные детиИгорь ПетренкоРацион питания

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Климова исключила пельмени и сосиски из рациона питания детей
Интересно?
Поделись с друзьями: