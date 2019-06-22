Климова исключила пельмени и сосиски из рациона питания детей

Актриса придерживается правильного питания и старается следить за тем, что входит в меню ее отпрысков.

41-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей: 17-летнюю Елизавету, 12-летнего Матвея, 10-летнего Корнея и маленькую Беллу, ей три годика. Старшую дочь актриса родила от ювелира Ильи Хорошилова, а младшую — от партнера в ленте «Волчье солнце» Гелы Месхи. Сыновей знаменитость подарила Игорю Петренко, который сейчас женат на актрисе Кристине Бродской. У пары трое дочерей: София-Каролина, Ева и Мария.

В недавнем интервью Екатерина Климова призналась, что тщательно следит за своим рационом и старается делать так, чтобы и ее дети питались правильно. Актриса выступает против вредной пищи и не разрешает детям есть пельмени и сосиски. Однако эти продукты, по словам знаменитости, появляются в их рационе благодаря бабушкам, которые балуют внучат.

«Лиза, как и я, старается питаться правильно. Но есть еще бабушки, у которых совершенно иное понимание того, какая пища полезна, а какая — нет. Пельмени, сосиски, шоколадки — все это появляется в меню благодаря бабушкам. С этим приходится бороться», — отметила Екатерина Климова в интервью Hello!

Ранее сообщалось, что актриса подала на развод с Гелой Месхи. У пары есть общая дочь Белла. Сама Екатерина не комментирует свою личную жизнь.