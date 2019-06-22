Полина Гагарина заплатила прохожему за «крылья»

Полина Гагарина гуляла по центральным улицам Москвы, когда ее внимание привлек необычный прохожий. Парень с крыльями за спиной предлагал всем желающим сфотографироваться с нестандартным реквизитом. Певица решила, что это знак, и попросила одолжить атрибут для снимка. Реакция молодого человека удивила знаменитость. Парень узнал Гагарину, но только как исполнительницу песни Цоя «Кукушка».

«Иду, значит, я по Камергеру родному, вижу, парень стоит с крыльями, ну, думаю, знак! Надо обязательно сфотографироваться в них. Подхожу к нему и говорю: «Разрешите примерить?» Он поворачивается, видит меня и говорит: «Ой, вы же эта, ну как её, кукушка, о! Ну, как её, Гагарина!». Крыльями поделился и деньги взял», – рассказала певица в в Instagram.

Поклонники звезды отметили в комментариях, что не видят ничего предосудительного в том, что с Гагариной взяли оплату за реквизит.

«Ну, а что такого? Человек работает, он тоже кушать хочет. Билет в никуда, кто ищет, тот найдёт: кто-то покупает его, кто-то продаёт! Хочешь жить – крутись на пятке», – пошутили фолловеры певицы.

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Напомним, ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов выразил восхищение вокальными данными Полины Гагариной. Шоумену понравилось, как Гагарина перепела знаменитый хит Цоя «Кукушка».