Похудевшая Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в купальнике

После завершения лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс занялась своей внешностью. Певица вернулась к фитнес-тренировкам и старается придерживаться правильного питания. Своими результатами звезда делится с подписчиками в Instagram. Так, знаменитость рассказала, что похудение дается ей не просто. Лишние килограммы уходят с трудом, но, по словам Бритни Спирс, она не собирается сдаваться.
Звезда опубликовала новый снимок в купальнике, показав плоский живот. На снимке видно, что певица заметно постройнела.
Рассказывая о физических упражнениях, Бритни Спирс отмечала, что хороший эффект дают занятия в тренажерном зале и прыжки со скакалкой. Однако звезда призналась, что старается не увлекаться аэробной нагрузкой.
«Я предпочитаю силовые упражнения», – делилась с подписчиками знаменитость.
Бритни Спирс также отметила, что намерена добиться идеальной фигуры, поэтому предпочитает заниматься почти каждый день по несколько часов.