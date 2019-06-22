Похудевшая Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в купальнике

После завершения лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс занялась своей внешностью. Певица вернулась к фитнес-тренировкам и старается придерживаться правильного питания. Своими результатами звезда делится с подписчиками в Instagram. Так, знаменитость рассказала, что похудение дается ей не просто. Лишние килограммы уходят с трудом, но, по словам Бритни Спирс, она не собирается сдаваться.

Звезда опубликовала новый снимок в купальнике, показав плоский живот. На снимке видно, что певица заметно постройнела.

Рассказывая о физических упражнениях, Бритни Спирс отмечала, что хороший эффект дают занятия в тренажерном зале и прыжки со скакалкой. Однако звезда призналась, что старается не увлекаться аэробной нагрузкой.

«Я предпочитаю силовые упражнения», – делилась с подписчиками знаменитость.

больше по теме Из Instagram Бритни Спирс исчезли все положительные комментарии Мать певицы возмущена действиями команды дочери.

Бритни Спирс также отметила, что намерена добиться идеальной фигуры, поэтому предпочитает заниматься почти каждый день по несколько часов.