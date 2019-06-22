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Похудевшая Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в купальнике

Певица продолжает работать над своим телом.

Похудевшая Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в купальнике
Похудевшая Бритни Спирс ошеломила поклонников фигурой в купальнике. Фото: globallookpress.com

После завершения лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс занялась своей внешностью. Певица вернулась к фитнес-тренировкам и старается придерживаться правильного питания. Своими результатами звезда делится с подписчиками в Instagram. Так, знаменитость рассказала, что похудение дается ей не просто. Лишние килограммы уходят с трудом, но, по словам Бритни Спирс, она не собирается сдаваться.

Бритни Спирс на пляже в бикини. Фото
Бритни Спирс на пляже в бикини. Фото instagram.com/britneyspears/

Звезда опубликовала новый снимок в купальнике, показав плоский живот. На снимке видно, что певица заметно постройнела.

Рассказывая о физических упражнениях, Бритни Спирс отмечала, что хороший эффект дают занятия в тренажерном зале и прыжки со скакалкой. Однако звезда призналась, что старается не увлекаться аэробной нагрузкой.

«Я предпочитаю силовые упражнения», – делилась с подписчиками знаменитость.

Бритни Спирс также отметила, что намерена добиться идеальной фигуры, поэтому предпочитает заниматься почти каждый день по несколько часов.

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Похудевшая Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в купальнике
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