Ирина Дубцова развеяла слухи о контурной пластике губ

Каждый год в Кремле проходит большой бал выпускников, где перед уже бывшими школьниками выступают российские звезды. Среди них была певица Ирина Дубцова. В своем блоге она показала, как готовится к выходу на сцену – на коротком ролике визажисты завершают ее макияж.

Глядя на любимую певицу, одна из поклонниц заподозрила, что Дубцова решилась на процедуру по увеличению губ. Об этом фанатка написала в блоге исполнительницы. Такой комментарий оставить без внимания Ирина не смогла. Она заверила подозрительную поклонницу, что губы у нее свои, а эффекта увеличения можно добиться и без ботокса.

О том, что Дубцова якобы обращалась к услугам пластических хирургов, в среде отечественного шоу-бизнеса говорят давно. В частности, ходят слухи, что она делала контурную пластику лица и липосакцию сразу после родов. В одной операции артистка призналась. Ирина открыто заявила, что увеличила грудь. О пышном бюсте она мечтала с юности. Но даже после родов ее формы не изменились, поэтому Дубцова решилась на операцию.