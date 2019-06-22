ЗВЕЗДЫ

Ирина Дубцова развеяла слухи о контурной пластике губ

Певица заметила едкий комментарий на своей странице в Instagram и дала ответ.

Ирина Дубцова развеяла слухи о контурной пластике губ
Ирина Дубцова Фото: globallookpress.com

Каждый год в Кремле проходит большой бал выпускников, где перед уже бывшими школьниками выступают российские звезды. Среди них была певица Ирина Дубцова. В своем блоге она показала, как готовится к выходу на сцену – на коротком ролике визажисты завершают ее макияж.

Глядя на любимую певицу, одна из поклонниц заподозрила, что Дубцова решилась на процедуру по увеличению губ. Об этом фанатка написала в блоге исполнительницы. Такой комментарий оставить без внимания Ирина не смогла. Она заверила подозрительную поклонницу, что губы у нее свои, а эффекта увеличения можно добиться и без ботокса.

Дубцова ответила на критику о пластике
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/By8Q2CxF5JL/

О том, что Дубцова якобы обращалась к услугам пластических хирургов, в среде отечественного шоу-бизнеса говорят давно. В частности, ходят слухи, что она делала контурную пластику лица и липосакцию сразу после родов. В одной операции артистка призналась. Ирина открыто заявила, что увеличила грудь. О пышном бюсте она мечтала с юности. Но даже после родов ее формы не изменились, поэтому Дубцова решилась на операцию.

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Ирина Дубцова развеяла слухи о контурной пластике губ
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