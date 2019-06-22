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58-летняя Арина Шарапова поделилась своими секретами красоты

Среди прочего телеведущая заметила, что чем меньше она спит, тем лучше выглядит.

58-летняя Арина Шарапова поделилась своими секретами красоты
Арина Шарапова (Фото: Globallookpress.com)

В свои 58 лет Арина Шарапова тщательно следит за своей внешностью и фигурой. Заговорив о продлении молодости, знаменитость отметила, что не приемлет ботокс, считая эту процедуру «чудовищной». По словам телеведущей, поддерживать красоту лица ей помогают увлажняющие процедуры. Кроме того, Арина Аяновна не забывает о важности физических нагрузок. Шарапова занимается аэробикой и плаванием.

«Я, конечно, использую всякие укольчики. Но ни в коем случае не ботокс — это чудовищно», — отметила телеведущая в интервью «Антенне-телесемь».

Особое значение в расписании знаменитости отводится сну. Иногда Арина Аяновна встает в три утра, при том, что легла спать только в полночь. Для полноценного отдыха Шараповой нужно поспать хотя бы несколько часов.

«При этом я заметила, что чем меньше я сплю, тем лучше выгляжу», — добавила Арина Шарапова.

В свою очередь актриса Екатерина Климова призналась, что для нее красота — это здоровье волос, кожи и ногтей. Своими бьюти-секретами также делилась модель Ирина Шейк. Девушка призналась, что до сих пор использует рецепты своей мамы — по утрам она умывается кубиками льда, избавляясь от мешков и синяков под глазами.

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Арина Шараповабьюти-секретыЕкатерина Климовазвездный стильИрина Шейксекреты красоты

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58-летняя Арина Шарапова поделилась своими секретами красоты
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