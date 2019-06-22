Александр Петров больше не будет играть Гоголя в киносериале

Александр Петров является одним из самых популярных отечественных актеров. Ранее он признавался, что у него настолько плотный рабочий график, что в 2019 году у него запланировано всего несколько выходных дней. Известность 30-летнему парню принесли роли в таких кинолентах, как «Притяжение», «Полицейский с Рублевки», «Т-34» и «Звоните ДиКаприо». Также зрителям полюбился трехсерийный фильм о Гоголе режиссера Егора Баранова, в котором Петров сыграл главную роль.

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Летом прошлого года состоялась премьера третьей картины из трилогии — «Гоголь. Страшная месть». Известно, что планируется снять продолжение приключенческого фэнтези-триллера, но, как оказалось, Александр в нем сниматься не будет. Эту информацию подтвердила Лили Шерозия, маркетинг-директор телеканала ТВ-3. «Это как в бондиане — Джеймса Бонда играют разные актеры в разное время», — пояснила она журналу «Бюллетень кинопрокатчика».

Шерозия также раскрыла некоторые подробности второй части фильма. Она отметила, что он сразу будет делаться как полнометражное кино, в отличие от предыдущей части, которая была поделена на три серии. Женщина призналась, что изначально планировалось снять полноценный сериал, но продюсеры, ознакомившись с материалом, решили, что его нужно показать на большом экране.

«Теперь, когда мы уже понимаем, что это отлично смотрится на большом экране, что сложилась вселенная наших супергероев-писателей, у которой уже есть свои поклонники, нет никакой необходимости снимать это как сериал, так как проект уже существует как фильм», — пояснила Шерозия.

Поклонникам Петрова не стоит расстраиваться, так как в этом году выйдет несколько картин с его участием. В следующем месяце состоится премьера боевика Люка Бессона «Анна», где актер снялся во второстепенной роли, а осенью выйдет картина «Герой», где он сыграл вместе с Владимиром Машковым. Запланирован также выход нового сезона сериала «Метод» с его участием. Увидеть Александра в том числе можно будет в таких новинках, как «Текст», «Вторжение» Федора Бондарчука, фильме «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел-2», об этом сообщает издание «Комсомольская правда».