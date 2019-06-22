Личная жизнь: Боярская высказалась о взаимоотношениях мужчин и женщин

Себя Елизавета Боярская считает ревнивой женой. Однако при этом она старается не оказывать особого давления на любимого мужчину. По словам актрисы, для нее важно, чтобы человеку рядом с ней было комфортно и легко. Поэтому знаменитость с жалостью относится к «пилящим» своих избранников жёнам. Также дочь народного артиста России напомнила о существовании злых и жестоких мужчин, заявив, что это нельзя считать нормой, а, скорее, крайностью. К подобному актриса относится отрицательно. Елизавета не может понять тех, кто поднимает руку на женщин, проявляя агрессию.

«Мне ужасно жалко, что это в нашем менталитете — вот эти пилящие жены, которые всем недовольны… мужчины тоже бывают разные. Те, кто может приложить физическую силу, но про эту крайность я даже не говорю», — отметила Елизавета Боярская в интервью Hello!

«Женщина должна быть женственной, слабой, приветливой, обаятельной. Позволять себе быть уязвимой. Тогда и мужчина рядом будет сильнее и ответственнее. Но при этом, даже если ты слабая, это не дает тебе права выносить мозг», — добавила актриса.

Вместе с Максимом Матвеевым актриса воспитывает двоих сыновей: 7-летнего Андрея и шестимесячного Григория. По словам Елизаветы, она считает мужа прекрасным отцом. Когда ей нужно уехать на репетицию или в город по делам, Максим остается с мальчиками на хозяйстве. Матвеев не только сам готовит сыновьям завтрак, но и придумывает для них разнообразные игры.