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Александр Цекало подарил молодой жене дорогое кольцо

Для любимой он выбрал украшение с изумрудом и бриллиантами.

Александр Цекало подарил молодой жене дорогое кольцо
Александр Цекало Фото: globallookpress.com

58-летний продюсер Александр Цекало недавно женился на художнице Дарине Эрвин. Разница в возрасте между супругами – 30 лет. Для Цекало этот брак уже четвертый по счету.

Ранее о Дарине почти никто не знал, но после замужества ее армия поклонников растет. Недавно в своем блоге она показала подписчикам дорогой подарок от супруга. Девушка получила его в честь дня рождения. Для молодой жены Александр выбрал изысканное украшение — кольцо с массивным изумрудом и россыпью бриллиантов.

Дарина Эрвин получила дорогой подарок от Александра Цекало
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/darina.ervin/

Как только Дарина получила дорогой подарок, то сразу же похвасталась им в Сети. Несколько дней назад девушка организовала небольшую вечеринку в честь своего 28-летия. Для торжества она выбрала уютный ресторан, куда пригласила близких друзей.

Напомним, Цекало и Эрвин тайно поженились в США. Сразу после церемонии молодожены отправились в свадебное путешествие. Для романтической поездки они выбрали Италию. В своем блоге в Instagram художница часто публикует снимки, которые рассказывают о ее семейной жизни.

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Александр Цекало подарил молодой жене дорогое кольцо
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