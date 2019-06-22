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Встала в позу: Рубцова продемонстрировала асаны в купальнике

Звезда сериала «САШАТАНЯ» занимается йогой на морском побережье.

Встала в позу: Рубцова продемонстрировала асаны в купальнике
Валентина Рубцова увлекается йогой. Фото: globallookpress.com

Валентина Рубцова, исполнившая роль строгой отличницы Тани в сериале «САШАТАНЯ», снятого каналом ТНТ, не раз признавалась, что имеет мало общего со своей героиней. Однако 41-летняя актриса любит своего персонажа и не раздражается, когда на улицах прохожие называют ее Таней.

Актриса увлекается йогой и делится с подписчиками снимками в Instagram, рассказывая о новых освоенных асанах. Так, звезда сериала «САШАТАНЯ» опубликовала фотографию в купальнике с морского побережья. В кадре звезда выполняла популярную позу под названием «Собака мордой вниз». Считается, что эта асана укрепляет мышцы тела и приводит организм в тонус.

«Сегодня Международный день йоги! Йога – неотъемлемая часть моей жизни! Всех йогнутых с праздником!» – подписала актриса фото.

Подписчиков звезды снимок привел в восторг.

Валентина Рубцова выполняла популярную позу под названием «Собака мордой вниз». Фото
Валентина Рубцова на йоге. Фото: instagram.com/yalav/

«Отличное исполнение»; «Всем бы так уметь в 30 лет»; «Очень красивая фигура», – прокомментировали фолловеры.

Напомним, новый сезон сериала «САШАТАНЯ» вышел на канале ТНТ с 3 июня. По сюжету, героям сериала придется столкнуться с рейдерами, намеревающимися захватить наследство Сильвестра Андреевича. Саша, расплатившийся с ипотекой, окажется в сложной ситуации. Он вынужден будет вести двойную жизнь, пытаясь совместить работу в офисе и отцовский бизнес.

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Валентина Рубцовайогасериал СашаТаня

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Встала в позу: Рубцова продемонстрировала асаны в купальнике
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