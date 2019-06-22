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Семейная идиллия: Сафонов помогает Савельевой заботиться о ребенке

Актер помогает своей возлюбленной всячески ухаживать за малышом.

Семейная идиллия: Сафонов помогает Савельевой заботиться о ребенке
Кирилл Сафонов и Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

46-летний Кирилл Сафонов и 35-летняя Саша Савельева в марте стали родителями общего малыша. У Кирилла уже есть 24-летняя дочь Анастасия, для певицы этот ребенок стал первым. В одном из последних интервью партнер Анны Снаткиной по сериалу «Татьянин день» рассказал о том, что во всем старается помогать своей возлюбленной, которой материнство в новинку. Саша может доверить сына заботам отца, прекрасно зная, что муж справится с грудным младенцем. Сафонов признался, что сам меняет Леону пеленки, ходит с ним на прогулки.

«Появление ребенка придает смысл, расставляет приоритеты по местам… В моей жизни семья занимает очень большое место, определяющее», — добавил возлюбленный Савельевой.

Саша Савельева с коляской на прогулке с сыном
Саша Савельева на прогулке с сыном Леоном (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

Пара вместе уже десять лет. И только сейчас они обзавелись общим малышом — сыном Леоном.

«Я слежу за ребенком, помогаю Саше чем могу — переодеваю, пеленаю… Что касается ухода… то мы все делаем вместе с Сашей», — добавил Кирилл Сафонов в интервью Hello!

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звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

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Семейная идиллия: Сафонов помогает Савельевой заботиться о ребенке
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