Семейная идиллия: Сафонов помогает Савельевой заботиться о ребенке

46-летний Кирилл Сафонов и 35-летняя Саша Савельева в марте стали родителями общего малыша. У Кирилла уже есть 24-летняя дочь Анастасия, для певицы этот ребенок стал первым. В одном из последних интервью партнер Анны Снаткиной по сериалу «Татьянин день» рассказал о том, что во всем старается помогать своей возлюбленной, которой материнство в новинку. Саша может доверить сына заботам отца, прекрасно зная, что муж справится с грудным младенцем. Сафонов признался, что сам меняет Леону пеленки, ходит с ним на прогулки.

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«Появление ребенка придает смысл, расставляет приоритеты по местам… В моей жизни семья занимает очень большое место, определяющее», — добавил возлюбленный Савельевой.

Пара вместе уже десять лет. И только сейчас они обзавелись общим малышом — сыном Леоном.