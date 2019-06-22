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Ургант получил «леща» от Поперечного в эфире Первого канала

Ведущий сам попросил, чтобы его ударили рыбой по лицу.

Ургант получил «леща» от Поперечного в эфире Первого канала
Телеведущий Иван Ургант Фото: globallookpress.com

В эфире последней программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Ивану Урганту пришлось выполнить «трюк». Гостями его шоу стали авторы популярного канала в Интернете «КЛИККЛАК».

Они рассказали о своем необычном творчестве. Съемки роликов для канала на видеохостинге можно с уверенностью назвать экстремальными, так как молодые люди не раз перед объективом камеры друг друга били.

Во время беседы Иван Ургант вспомнил одно из видео на «КЛИККЛАК», где ребята давали друг другу пощечины или, как говорят еще, «леща». И ведущий вечернего шоу на Первом канале захотел встать на место комиков и предложил кому-нибудь из гостей в студии так же ударить его рыбой по лицу.

Случайным гостем оказался блогер Данила Поперечный. Он взял свежую рыбу, прицелился и дал Урганту «леща». После удара ведущий, как и всегда, начал шутить.

«Может, вам и весело. Зато все кошки мои!» — сказал Ургант.

Добавим, для программы Иван и один из комиков канала «КЛИККЛАК» Юрий Музыченко выбрали особые наряды, которые до записи купили на рынке в северной столице. Если Музыченко отделался костюмом и парой странных аксессуаров, то Урганту пришлось вести шоу в кожаных штанах.

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"Вечерний Ургант"Иван УргантПрограмма «Вечерний Ургант»шоу "Вечерний Ургант"

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Ургант получил «леща» от Поперечного в эфире Первого канала
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