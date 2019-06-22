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«Ее легко любить»: Кирилл Сафонов рассказал о 24-летней дочери

Падчерица экс-солистки группы «Фабрика» обосновалась в Соединенных Штатах.

«Ее легко любить»: Кирилл Сафонов рассказал о 24-летней дочери
Саша Савельева и Кирилл Сафонов (Фото: Globallookpress.com)

У 46-летнего Кирилла Сафонова двое детей: дочери актера Анастасии уже исполнилось 24 года, а сын Леон появился на свет в марте, скоро ему исполнится три месяца. В недавнем интервью супруг экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой рассказал Светлане Бондарчук об отношениях со старшей наследницей.

По словам Кирилла, Настя обосновалась в Соединенных Штатах. Девушка живет в Нью-Йорке. Она привыкла к самостоятельности и обеспечивает себя сама. Сафонов подметил, что прекрасно ладит с дочерью. Кроме того, она смогла подружиться с избранницей отца. Саша старше Насти всего на одиннадцать лет. Девушка была рада появлению на свет братика.

Сафонов и Саша Савельева
Актер с супругой Сашей Савельевой воспитывают сына Леона (Фото: Instagram.com/kirill_safonov)
Кирилл Сафонов с дочерью
У Кирилла есть взрослая дочь Анастасия (Фото: Instagram.com/kirill_safonov)

«Ее легко любить», — добавил Сафонов, говоря о своей дочери в интервью Hello!

Кирилл старается как можно чаще видеться со старшей наследницей, хотя она живет в Штатах. Сама Настя также навещает семью отца. По словам Сафонова, рождению братика она радовалась как ребенок. При этом Кирилл полагает, что пока Настя еще не осознала того, что у ее папы есть второй ребенок. Да и сам актер сетует на то, что пока еще не привык к уже забытому статусу новоиспеченного отца.

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звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

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«Ее легко любить»: Кирилл Сафонов рассказал о 24-летней дочери
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