«Ее легко любить»: Кирилл Сафонов рассказал о 24-летней дочери

У 46-летнего Кирилла Сафонова двое детей: дочери актера Анастасии уже исполнилось 24 года, а сын Леон появился на свет в марте, скоро ему исполнится три месяца. В недавнем интервью супруг экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой рассказал Светлане Бондарчук об отношениях со старшей наследницей.

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По словам Кирилла, Настя обосновалась в Соединенных Штатах. Девушка живет в Нью-Йорке. Она привыкла к самостоятельности и обеспечивает себя сама. Сафонов подметил, что прекрасно ладит с дочерью. Кроме того, она смогла подружиться с избранницей отца. Саша старше Насти всего на одиннадцать лет. Девушка была рада появлению на свет братика.

«Ее легко любить», — добавил Сафонов, говоря о своей дочери в интервью Hello!

Кирилл старается как можно чаще видеться со старшей наследницей, хотя она живет в Штатах. Сама Настя также навещает семью отца. По словам Сафонова, рождению братика она радовалась как ребенок. При этом Кирилл полагает, что пока Настя еще не осознала того, что у ее папы есть второй ребенок. Да и сам актер сетует на то, что пока еще не привык к уже забытому статусу новоиспеченного отца.