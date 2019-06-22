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Звезда «Реальных пацанов» раскрыла свой секрет похудения

Актриса Мария Скорницкая призналась, что пробовала на себе разные методики, но в итоге нашла свою собственную.

Звезда «Реальных пацанов» раскрыла свой секрет похудения
Мария Скорницкая Фото: globallookpress.com

Актриса из сериала «Реальные пацаны» Мария Шекунова-Скорницкая несколько лет назад резко сменила имидж – она сделала другую прическу, начала носить женственные наряды и избавилась от лишних килограммов. С тех пор поклонники просят ее раскрыть секрет стройности, и Мария время от времени пишет посты на эту тему в своем блоге.

Недавно она решила рассказать, как смогла найти свой путь к идеальному телу. Шекунова-Скорницкая много раз экспериментировала – испытывала на себе диеты, голодание, усиленные тренировки, лечилась у диетолога. И в итоге Марии удалось сформировать свой особый режим. По ее словам, в последние два года актриса находится в действительно комфортном состоянии.

«Я действительно стараюсь правильно, сбалансированно питаться! Делаю разгрузочные дни! Я стараюсь хоть немного заниматься спортом (люблю утренние пробежки, растяжки или планку дома держу 1-2 минуты)», — поделилась своим опытом звезда сериала.

Она также добавила, что каждый день пьет много воды и делает процедуры красоты. Мария уверена, что быть в хорошей физической форме без массажа и аппаратных процедур довольно сложно.

Добавим, в 2013 году у актрисы родился сын Ярослав, которого звездная мама часто берет с собой на съемки.

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«Реальные пацаны»лишний вес. похудениеМария Шекунова-Скорницкаяпохудениесериал "Реальные пацаны"

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Звезда «Реальных пацанов» раскрыла свой секрет похудения
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