75-летний Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце

Коллектив уже отправился в тур, который из-за госпитализации его лидера пришлось до этого отложить.

Недавно 75-летний фронтмен культовой группы The Rolling Stones Мик Джаггер перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана. Музыкант доверил свое здоровье врачам одной из клиник в Нью-Йорке.

После выписки медики рекомендовали ему не перенапрягаться и беречь себя. Во время первого интервью после операции музыкант рассказал, что чувствует себя хорошо и приступил к спортивным тренировкам.

По информации интернет-издания The Deadline, Джаггер уже вернулся на сцену. Рок-группа отправилась в тур, который планировали еще в апреле 2019 года. Из-за госпитализации лидера коллектива серию выступлений пришлось отложить. Однако, как только Джаггеру стало лучше, группа начала готовиться к туру.

Музыканты должны отыграть 17 концертов, которые пройдут в 15 американских и канадских городах. Первое выступление состоялось в прошедшую пятницу, 21 июня. Тур рок-группа собирается завершить в конце лета.