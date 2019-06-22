Ксения Бородина высказалась о принципах роскошной жизни

По ее мнению, главное – не хорошо зарабатывать, а следовать определенным принципам.

Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина не скрывает свои переживания и мысли от поклонников. Она часто публикует в своем блоге посты, которые касаются ее детей, работы и отношения к разным вещам.

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Несколько часов назад Бородина написала очередной текст, где рассказала о принципах роскошной жизни. Ксения не упоминала о заработке и достатке. Она полагает, что по-настоящему шикарная жизнь заключается совсем в других вещах.

«Роскошная жизнь — это жить по своим правилам. Идти к своим целям. Не искать оправдания. Не быть удобным. Не оправдываться за свой выбор, свои мечты, свои интересы. Говорить: «Со мной так нельзя». И говорить: «Мне это можно», — уверена Бородина.

Многие подписчики согласились с телеведущей «Дома-2», но отметили, что нужно также иметь хороший заработок и соответствующий статус.

«Для начала надо, конечно, на роскошную жизнь заработать или хотя бы иметь деньги …соответственно, потом статус. …И как вы рассуждаете, все остальное», — считает одна из поклонниц знаменитости.

Публикацию Бородина сопроводила красочным фото, которое сделано в Каппадокии. Недавно Ксения вместе с супругом путешествовала по Турции. Чтобы сделать яркие снимки на рассвете, Бородиной пришлось крайне рано встать и нанять целую команду профессионалов.