ЗВЕЗДЫ

«Залягу с коктейлем»: Семенович поделилась планами на отпуск

Певица считает дни до долгожданной поездки.

«Залягу с коктейлем»: Семенович поделилась планами на отпуск
Анна Семенович местает об отпуске / Global Look press

Лето в самом разгаре и мысли многих звезд российского шоу-бизнеса, да и обычных граждан, заняты отпуском. Кто-то уже улетел в теплые края, а кто-то только строит планы на каникулы.

Так, Анна Семенович призналась, что ждет не дождется долгожданного путешествия. Впрочем, в столице артистке тоже хорошо, жара ее ничуть не смущает. Что касается отпуска, то его 39-летняя певица планирует провести на берегу озера с книгой и коктейлем.

«Лично я считаю дни до отпуска, осталось всего 4 дня и я залягу с книгой и коктейлем на берегу озера и окунусь в негу релакса», — написала Семенович на своей странице в соцсети Instagram и опубликовала селфи из машины.

В комментариях подписчики поделились своими планами на лето и пожелали любимой певице хорошего отдыха.

Напомним, что несколько дней назад Анна Семенович отравилась вареным языком на гастролях и после этого оказалась под капельницей. Артистка очень пожалела о том, что пропустила скачки из-за недомогания.

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«Залягу с коктейлем»: Семенович поделилась планами на отпуск
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