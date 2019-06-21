Девушка с гитарой: Высоцкая показала, как выглядела в 16 лет

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала в Instagtam архивное фото. На черно-белом снимке актриса играет на гитаре. Фотограф запечатлел звезду в Баку, когда ей было всего 16 лет. «Сейчас спою! Вернее, сыграю! Не на гитаре», — подписала снимок Юлия Высоцкая.

Также актриса сопроводила фотографию хештегами из спектакля, в котором она сейчас играет. Постановка называется «Сцены из супружеской жизни». Партнер актрисы на сцене — Александр Домогаров. Спектакль поставил муж звезды Андрей Кончаловский.

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Также Высоцкая сопроводила пост хештегом «ругайте». Однако подписчики не восприняли призыв к действию, а, наоборот, впечатлились архивным снимком. Многие оценили красоту актрисы. С годами она мало меняется, пришли к выводу многие.

«Очарование юности…», «Юля, какая вы нежная, красивая!», «Какая милая, естественная девочка! Не теряйте первозданности», «Классная нежность! Как здорово, что вы проносите это сквозь всю жизнь!» — написали фолловеры в комментариях.