ЗВЕЗДЫ

Бузова провоцирует слухи о романе с Кридом

Певица показала нежные объятия с исполнителем за кулисами концерта.

Бузова провоцирует слухи о романе с Кридом
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Ольга Бузова поздравила выпускников и трижды выступила для них. Первый раз певица отыграла концерт для бывших школьников в Кремле, затем приехала в Crocus City Hall. Третий раз ведущая «Дома-2» спела в парке Горького.

Именно там Бузова встретилась за кулисами с Егором Кридом. Звезды поддерживают теплые отношения. Певица опубликовала фото с бывшим артистом Black Star и подписала: «Наши встречи становятся приятной закономерностью».

Ольга Бузова и Егор Крид. Фото
Егор Крид нежно обнимает Ольгу Бузову. Скриншот: instagram.com/buzova86/

В Stories ведущая «Дома-2» выложила видео, где обнимается с Егором Кридом. Звезды скрыты от посторонних глаз. Певец нежно прижимается к Бузовой и аккуратно целует её в щеку.

В комментариях подписчики начали шутить, что пресса скоро напишет об очередном романе Бузовой и Крида. Также фанаты вспомнили про другие «случайные встречи» Ольги. Ранее в Сети обсуждали возможный роман певицы с Тимуром Батрутдиновым. Звезды испытывают друг к другу симпатию, но не более того.

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Егор КридОльга БузоваОльга Бузова последние новостислухи о романе

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Бузова провоцирует слухи о романе с Кридом
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