Бузова провоцирует слухи о романе с Кридом

Ольга Бузова поздравила выпускников и трижды выступила для них. Первый раз певица отыграла концерт для бывших школьников в Кремле, затем приехала в Crocus City Hall. Третий раз ведущая «Дома-2» спела в парке Горького.

Именно там Бузова встретилась за кулисами с Егором Кридом. Звезды поддерживают теплые отношения. Певица опубликовала фото с бывшим артистом Black Star и подписала: «Наши встречи становятся приятной закономерностью».

В Stories ведущая «Дома-2» выложила видео, где обнимается с Егором Кридом. Звезды скрыты от посторонних глаз. Певец нежно прижимается к Бузовой и аккуратно целует её в щеку.

больше по теме Бузова поделилась яркими моментами закулисья премии «МУЗ-ТВ» Появление певицы на верблюдах до сих пор обсуждают ее коллеги и поклонники.

В комментариях подписчики начали шутить, что пресса скоро напишет об очередном романе Бузовой и Крида. Также фанаты вспомнили про другие «случайные встречи» Ольги. Ранее в Сети обсуждали возможный роман певицы с Тимуром Батрутдиновым. Звезды испытывают друг к другу симпатию, но не более того.