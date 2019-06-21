ЗВЕЗДЫ

«Просто лето!»: Хмельницкая и ее бойфренд поделились хорошим настроением

Актриса и ее возлюбленный улетели отдыхать.

«Просто лето!»: Хмельницкая и ее бойфренд поделились хорошим настроением
Алена Хмельницкая / Global Look Press

Несмотря на то, что Алена Хмельницкая сейчас немного переживает из-за перерыва в работе, в личной жизни у звезды российских телеэкранов все прекрасно. Актриса счастлива в отношениях с 36-летним предпринимателем Александром Синюшиным и не скрывает этого.

В этот раз 48-летняя Хмельницкая поделилась на своей странице в Instagram совместным фото со своей пассией. На снимке актриса и бизнесмен улыбаются в камеру и выглядят радостными и счастливыми.

«Просто лето, просто мы! Всем привет!» — подписала совместный кадр Алена.

Большинство подписчиков отметили, что Хмельницкая и Синюшин — красивая пара, и пожелали им любви и счастья.

«Красивая пара!!!», «Красивые, классные такие..пусть эти счастливые моменты в жизни всегда будут с вами», «Будьте счастливы, Алёна!», «Просто счастья и любви вам!», «Какая ж вы пара», — отметили поклонники в комментариях.

Напомним, что Хмельницкая и Синюшин встречаются уже несколько лет. В начале мая пара вместе с дочерью Алены от первого брака, Ксенией, ездила на каникулы в Турцию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр СинюшинАлена Хмельницкаябойфрендотношения

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Просто лето!»: Хмельницкая и ее бойфренд поделились хорошим настроением
Интересно?
Поделись с друзьями: