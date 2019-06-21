«Просто лето!»: Хмельницкая и ее бойфренд поделились хорошим настроением

Несмотря на то, что Алена Хмельницкая сейчас немного переживает из-за перерыва в работе, в личной жизни у звезды российских телеэкранов все прекрасно. Актриса счастлива в отношениях с 36-летним предпринимателем Александром Синюшиным и не скрывает этого.

В этот раз 48-летняя Хмельницкая поделилась на своей странице в Instagram совместным фото со своей пассией. На снимке актриса и бизнесмен улыбаются в камеру и выглядят радостными и счастливыми.

«Просто лето, просто мы! Всем привет!» — подписала совместный кадр Алена.

Большинство подписчиков отметили, что Хмельницкая и Синюшин — красивая пара, и пожелали им любви и счастья.

«Красивая пара!!!», «Красивые, классные такие..пусть эти счастливые моменты в жизни всегда будут с вами», «Будьте счастливы, Алёна!», «Просто счастья и любви вам!», «Какая ж вы пара», — отметили поклонники в комментариях.

Напомним, что Хмельницкая и Синюшин встречаются уже несколько лет. В начале мая пара вместе с дочерью Алены от первого брака, Ксенией, ездила на каникулы в Турцию.