В день рождения мужа Савельева устроила себе выходной

35-летняя Саша Савельева опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото. Примечательно, одной из первых снимок лайкнула Юлия Высоцкая. Также фото новоиспеченной мамочки понравилось Алексею Ягудину, Денису Кляверу, Светлане Бондарчук и Юлии Ковальчук.

«Интересно, успею ли я загореть перед концертом», — подписала снимок исполнительница.

Кирилу Сафонову исполнилось 46 лет. День рождения он решил провести в клубе, где вместе с группой устроил концерт.

Напомним, что в конце марта Саша Савельева родила первенца от актера Кирилла Сафонова. У избранника певицы уже есть взрослая дочь Анастасия, которая с легкостью смогла поладить с мачехой и была рада появлению на свет братика. Девушка всего на одиннадцать лет моложе возлюбленной своего папы. Ранее Саша Савельева объявила о своем решении покинуть группу «Фабрика». Тогда артистка уточнила, что хочет все свободное время посвятить сыну и семье.

«Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне!! Теперь я знаю, ради кого я буду петь», — добавила исполнительница.

К слову, подруга Саши Савельевой, певица Сати Казанова, в одном из интервью отметила, что супруга Кирилла Сафонова скрыла свое интересное положение даже от нее.