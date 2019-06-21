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Харламов почтил память Цоя и похвалил Гагарину за исполнение «Кукушки»

Гарик Харламов признался, что является фанатом группы «Кино».

Харламов почтил память Цоя и похвалил Гагарину за исполнение «Кукушки»
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

В этом году Виктору Цою могло бы исполнится 57 лет. Полина Гагарина в Instagram почтила память великого певца. Она заявила, что музыка группы «Кино» стала «частью ДНК нашей культуры». Певица призналась, что творчество Виктора Цоя ей нравится, поэтому она исполнила одну из его композиций – «Кукушку».

«Я не знала, как подступиться к его «Кукушке». Спела ее так, как чувствовала, как понимала и как смогла. Я счастлива, что мы помним, бережем и наизусть знаем его песни», — написала Полина Гагарина.

В комментариях Гарик Харламов оценил пост певицы. Резидент Comedy Club признался, что является фанатом артиста. По словам комика, именно песни группы «Кино» вдохновили его научиться играть на гитаре. Родители уговаривали Харламова попробовать пианино, но юморист отказался.

Также Гарик Харламов оценил версию «Кукушки» в исполнении Полины Гагариной. «Ты круто спела», — похвалил юморист. Он также отдал дань уважения Виктору Цою у себя в Instagram. Резидента Comedy Club смущает, почему солисту «Кино» до сих пор не поставили памятник.

Гарик Харламов. Фото
Гарик Харламов похвалил Гагарину. Скриншот: instagram.com/gagara1987/

«Хотя ответ на этот вопрос у меня тоже есть. Памятники ставят тем, кого нет, а Цой жив!» — написал Гарик Харламов.

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InstagramВиктор ЦойГарик ХарламовПолина Гагарина

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Харламов почтил память Цоя и похвалил Гагарину за исполнение «Кукушки»
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