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Диетолог Алибасова осудила сына продюсера, уезжавшего на похороны

Подруга шоумена считает, что Алибасов-младший не заботится об отце должным образом.

Диетолог Алибасова осудила сына продюсера, уезжавшего на похороны
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Диетолог Бари Алибасова обеспокоена тем, что продюсера не лечат дома. Марият Мухина обвинила Алибасова-младшего в том, что он не организовал прием лекарств для отца. Близкая подруга создателя группы «НА-НА» поделилась видео с порталом Teleprogramma.pro, на котором видно, что Бари Алибасову не дают медикаменты в нужных дозах.

«Это шоу на здоровье Бари. (…) Люди думают только о рейтингах. На Бари зарабатывают деньги», — призналась Марият Мухина.

Диетолог уверена, что Алибасов-младший должен был сначала позаботиться о здоровье отца, а уже потом организовывать похороны бабушки. Сын продюсера обещал отправить Алибасова в частную клинику в Казахстан подальше от журналистов, но вместо этого выставляет отца на потеху публике,  возмущается женщина.

Марият Мухина призналась, что через Бари Алибасова «проталкивают» рекламу. Диетологу предлагали присоединиться к пиар-компании детского пюре, которым кормили продюсера. Мухина отказалась участвовать в этом.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото
Лидия Федосеева-Шукшина не может помочь Бари Алибасову, потому что находится в больнице. Фото: globallookpress

Подруга Алибасова заявила, что у Бари Каримовичаа психоз. Ему требуется стационарное лечение. Супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице, поэтому ничем не может ему помочь. Без помощи врачей Алибасову может стать хуже.

«В течение двух лет может происходить сужение пищевода. Если это произойдет, то ему обеспечено кормление через трубочку до конца жизни», — заявила Марият Мухина.

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Диетолог Алибасова осудила сына продюсера, уезжавшего на похороны
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