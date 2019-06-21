Диетолог Алибасова осудила сына продюсера, уезжавшего на похороны

Подруга шоумена считает, что Алибасов-младший не заботится об отце должным образом.

Диетолог Бари Алибасова обеспокоена тем, что продюсера не лечат дома. Марият Мухина обвинила Алибасова-младшего в том, что он не организовал прием лекарств для отца. Близкая подруга создателя группы «НА-НА» поделилась видео с порталом Teleprogramma.pro, на котором видно, что Бари Алибасову не дают медикаменты в нужных дозах.

«Это шоу на здоровье Бари. (…) Люди думают только о рейтингах. На Бари зарабатывают деньги», — призналась Марият Мухина.

Диетолог уверена, что Алибасов-младший должен был сначала позаботиться о здоровье отца, а уже потом организовывать похороны бабушки. Сын продюсера обещал отправить Алибасова в частную клинику в Казахстан подальше от журналистов, но вместо этого выставляет отца на потеху публике, возмущается женщина.

Марият Мухина призналась, что через Бари Алибасова «проталкивают» рекламу. Диетологу предлагали присоединиться к пиар-компании детского пюре, которым кормили продюсера. Мухина отказалась участвовать в этом.

Подруга Алибасова заявила, что у Бари Каримовичаа психоз. Ему требуется стационарное лечение. Супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице, поэтому ничем не может ему помочь. Без помощи врачей Алибасову может стать хуже.