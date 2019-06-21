Бибер подарил другу-имениннику свой портрет в белье

Джастин Бибер вполне бы мог стать героем сонета Шекспира, начинающегося со строк «Любовь к себе моим владеет взором…».

На днях его другу и менеджеру Скутеру Брауну исполнилось 38 лет. По этому случаю именинник закатил вечеринку, куда кроме певца позвал и других звезд — Ашера, Кэти Перри, Эштона Кутчера и других.

Самым большим сюрпризом на празднике стал момент, когда Джастин Бибер вручил виновнику торжества подарок — фотопортрет себя любимого в натуральную величину. На фото певец позирует в знаменитых трусах Calvin Klein.

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На фото есть подпись: «С днем рождения, Скутер. Благодаря тебе я потрясающий».

Ранее Бибер был замечен снаружи ресторана, когда тащил в руках сей шедевр. Судя по выражению лица музыканта, он с удовольствием предвкушал, как разыграет своего менеджера, которому во многом обязан успехами.

Изданию The Blast удалось пообщаться с одним из гостей праздника. На вопрос, в чем смысл подарка Бибера, тот ответил, что это было нечто «личное» между певцом и менеджером.