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Папа в восторге: 5-летняя Лиза Галкина приручила садовую улитку

Дочка Пугачевой объяснила поведение нового «питомца».

Папа в восторге: 5-летняя Лиза Галкина приручила садовую улитку
Максим Галкин часто записывает видео с маленькой Лизой. Фото: Instagram@liza_garri

С ранних лет дети Пугачевой и Галкина проявляют самые разнообразные таланты. Лиза и Гарри занимаются плаванием, усердно учат иностранные языки и мастерят на праздники поделки своими руками, а счастливый отец никогда не забывает заснять успехи малышей на видео.

В новом ролике, который был опубликован в фан-группе звездного семейства в Instagram, пятилетняя Лиза демонстрирует папе своего «питомца» – довольно крупную улитку, найденную в саду. Девочка показывает дырочки на листе и объясняет, что улитка полакомилась растением.

«А почему она тут поела, а тут не поела?» – поинтересовался Галкин.

«Не хватило сил!» – заявила Лиза в ответ.

Аллу Борисовну младшая дочь называет лучшей мамой в мире. Неудивительно: оставив сцену, Примадонна уделяет детям все свое свободное время. Двойняшки у пары родились, когда артистке исполнилось 65 лет, но она не скрывает, что мечтает дожить до того момента, когда Лиза и Гарри станут взрослыми.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: globallookpress.com
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Папа в восторге: 5-летняя Лиза Галкина приручила садовую улитку
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