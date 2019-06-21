Заметно постаревшего Мэттью Перри с трудом узнали поклонники

Не секрет, что здоровье Мэттью Перри в последние годы пошатнулось. Он продолжительное время пытался избавиться от депрессии, боролся с зависимостью от алкоголя и викодина. В августе 2018 года врачи едва успели спасти актера — у него произошла перфорации желудочно-кишечного тракта. После операции он долго восстанавливался.

Многочисленные проблемы отразились на внешности звезды «Друзей» далеко не лучшим образом. Недавно 49-летнего Перри засняли на одной из нью-йоркских улиц. На снимках, которые немедленно распространили в Сети папарацци, знаменитый Чендлер выглядит мрачным, растрепанным и заметно постаревшим.

Мэттью не появлялся на публике уже давно. Два года назад он пришел на голливудский показ фильма «Парк Юрского периода». На снимках с мероприятия многие поклонники не узнали любимого артиста: артист располнел.