Тимати балует беременную Решетову домашними хот-догами

Еще в начале этого года поклонники начали подозревать, что Анастасия Решетова беременна. Фигура девушки изменилась, поэтому она стала носить объемную одежду и прятать живот на снимках. Все слухи модель настойчиво опровергала. Однако в начале июня она все же призналась, что носит под сердцем ребенка от Тимати.

больше по теме Тимати и Алена Шишкова вместе пришли на концерт дочери Пара поддержала маленькую Алису, которая только начинает выступать на сцене.

Вскоре Решетова рассказала, как протекает ее беременность. Она не стала скрывать, что страдала от токсикоза и отказалась от ряда бьюти-процедур. Пол наследника пара хранит в тайне. Модель отметила, что ей хочется быть красивой, следить за своим питанием и даже мыслями. На днях она уехала к океану, чтобы отдохнуть от столичной суеты. По всей видимости, компанию ей составляет возлюбленный.

Погода пока не радует пару, так как на курорте, где они проводят лето, наступил сезон дождей. Анастасия наблюдает из окна отеля за тем, как грозовые тучи ходят по небу, а землю поливает словно из ведра ливень. Это не сильно расстраивает избранницу рэпера. Накануне вечером ужин для нее приготовил Тимати, точнее, он помогал ей с готовкой. В соцсети Решетова поделилась соответствующим снимком. «Когда мужчина помогает готовить», — шутливо подписала она кадр.

По всей видимости, девушка все же дала слабину и балует себя вредной, но вкусной пищей. Ранее Анастасия призналась, что роды запланированы на осень. Малыш появится на свет в Майами. Напомним, что у рэпера подрастает дочь Алиса от экс-возлюбленной Алены Шишковой.