Появились первые фото Кита Харрингтона после лечения в клинике

Поклонники Кита Харрингтона могут вздохнуть с облегчением. Звезда «Игры престолов» полностью восстановил свои силы. Первые фото «Джона Сноу» в джинсах и темно-синей футболке уже во всю «гуляют по Сети».

Kit Harington is seen for first time since rehab stint in Connecticut https://t.co/JqHwGElxxS via @DailyMailCeleb

— Keka (@AhmedAhmedkeka) 20 июня 2019 г.