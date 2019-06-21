Появились первые фото Кита Харрингтона после лечения в клинике

«Джон Сноу» возвращается к жизни после выхода из рехаба.

Поклонники Кита Харрингтона могут вздохнуть с облегчением. Звезда «Игры престолов» полностью восстановил свои силы. Первые фото «Джона Сноу» в джинсах и темно-синей футболке уже во всю «гуляют по Сети».

Kit Harington is seen for first time since rehab stint in Connecticut https://t.co/JqHwGElxxS via @DailyMailCeleb — Keka (@AhmedAhmedkeka) 20 июня 2019 г.

Артист был замечен в жаркий солнечный день на одной из улиц Лондона.

По словам инсайдера, реабилитация в клинике в Коннектикуте (США) пошла артисту на пользу. Это дало ему возможность побыть вдалеке от постоянного стресса.

Источник утверждает, что звезда кровавой саги «счастлив» и «готов вернуться к жизни». «Он двигается постепенно и старается жить одним днем», – добавил он.

Харрингтону пришлось пройти курс в рехабе из-за стресса и алкоголизма. После окончания съемок в «Игре престолов», где он на протяжении десяти лет играл «Джона Сноу», артист чувствовал себя потерянным, так как эта роль была для него всем.

К счастью, лечение в клинике, где стоимость месячного прибывания составляет 120 тысяч долларов, пошло 32-летнему Харрингтону на пользу.

Во время этого сложного периода жизни его всячески поддерживала жена Роуз Лесли, которая также снималась в «Игре престолов», напоминает портал E! Online.