«Танцы с мужем без расписания»: Александрова наслаждается отпуском

Актриса не может поверить, что она, наконец, отдыхает.

Марина Александрова мама двоих детей — сына Андрея и дочери Екатерины. Все свободное от работы в кино и театре время она посвящает им, правда, его практически не остается.

Сегодня знаменитость поделилась радостной новостью: ей наконец удалось отправиться в отпуск всей семьей. В своем Instagram Александрова опубликовала фото в купальнике и без макияжа на фоне моря.

«Каникулы!!! Официально!!! Это значит, что будильник забыт, живём инстинктами, танцы с детьми и мужем без расписания, море вместо утренних обливаний, игры вне конкуренции, а мороженое вне очереди», — написала она.

Поклонники порадовались за артистку и пожелали ей отлично провести время на отдыхе.