33-летняя Шпица с грустью заговорила о первых признаках старения

В недавнем интервью Екатерина Шпица заговорила о первых признаках старения. 33-летняя актриса отметила, что периодами она впадает в меланхолию. По мнению знаменитости, грусть появляется на почве подавленного душевного состояния.

«Знаете, когда ты понимаешь, что безусловная молодость уже позади, когда улавливаешь первые признаки старения, которые никто, кроме тебя, не видит. Организм уже нужно щадить, давать ему правильное количество сна, правильную еду. И надо держать вокруг себя правильных и нетоксичных людей», — приводит 7days.ru слова Екатерины Шпицы.

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При этом актриса добавила, что в кризисе можно найти приятные и конструктивные моменты — например, избирательность во всем. Шпица подметила, что в минуты грусти она думает о том, что шестьдесят лет ей будет казаться, что в сорок пять все только начиналось. И для переживаний не было повода и необходимо наслаждаться каждым моментом.

Также Екатерина отметила, что с возрастом она стала преподносить себя иначе. По словам актрисы, даже ее подписчики заметили, что она стала более серьезной на фото. При этом сама Шпица вполне комфортно ощущает себя в статусе мамы 7-летнего сына.