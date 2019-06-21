Экс-муж Водяновой женился на беременной подруге

Первый муж российской модели Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Портман, женился на своей избраннице Морган Снайдер, которая совсем скоро подарит ему очередного наследника.

Свадебная церемония состоялась в четверг, 20 июня, в графстве Херефордшир, где бывший супруг Водяновой провел свое детство.

Для мероприятия, фотографии которого Портман опубликовал на своей странице в Instagram, жених выбрал вечную классику — черный костюм и белую рубашку, а невеста надела белое мини-платье, отделанное кружевом. Пользователи поспешили поздравить молодоженов в комментариях.

На церемонии также присутствовала 13-летняя дочь Джастина от брака с Водяновой — Нева. Британский аристократ поделился совместным фото с дочерью в соцсети.

Напомним, совсем недавно Портман объявил, что скоро станет отцом уже в четвертый раз. Его подруга Морган Снайдер должна родить в ближайшие несколько недель.

Отметим, что у Джастина Портмана, брата миллиардера Кристофера Портмана, есть трое детей от брака с Натальей Водяновой. Между тем, для Снайдер малыш станет первенцем.