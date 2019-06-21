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Экс-муж Водяновой женился на беременной подруге

Избранница Портмана пошла под венец на девятом месяце беременности.

Экс-муж Водяновой женился на беременной подруге
Джастин Портман и Наталья Водянова / Global look Press

Первый муж российской модели Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Портман, женился на своей избраннице Морган Снайдер, которая совсем скоро подарит ему очередного наследника.

Свадебная церемония состоялась в четверг, 20 июня, в графстве Херефордшир, где бывший супруг Водяновой провел свое детство.

Для мероприятия, фотографии которого Портман опубликовал на своей странице в Instagram, жених выбрал вечную классику — черный костюм и белую рубашку, а невеста надела белое мини-платье, отделанное кружевом. Пользователи поспешили поздравить молодоженов в комментариях.

На церемонии также присутствовала 13-летняя дочь Джастина от брака с Водяновой — Нева. Британский аристократ поделился совместным фото с дочерью в соцсети.

Напомним, совсем недавно Портман объявил, что скоро станет отцом уже в четвертый раз. Его подруга Морган Снайдер должна родить в ближайшие несколько недель.

Отметим, что у Джастина Портмана, брата миллиардера Кристофера Портмана, есть трое детей от брака с Натальей Водяновой. Между тем, для Снайдер малыш станет первенцем.

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Экс-муж Водяновой женился на беременной подруге
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