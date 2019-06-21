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Агурбаш поделилась, как узнала об изменах первого мужа

Певица прожила с первым супругом режиссером Игорем Линевым всего два года.

Агурбаш поделилась, как узнала об изменах первого мужа
Агурбан не простила измену первому мужу/globallookpress.com

Певица Анжелика Агурбаш стала гостьей программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, почему рухнул ее первый брак с режиссёром Игорем Линевым. Они сблизились на съемках картины «Экзамен для директора». Уже в 16 лет ей предложили одну из главных ролей в этой картине.

Анжелика Агурбаш
Агурбаш не ужилась с первым мужем/globallookpress.com

«Линев был первым мужчиной в моей жизни. Мне тогда казалось, что он так и останется единственным и мы умрем в один день. Однако через два года совместной жизни уже после того, как у нас родилась дочь мой цветной мир в одночасье стал черно-белым. Он предал меня, изменил. Я об этом случайно узнала из его дневников, где он не скрывал чувств к другой женщине», – заявила певица.

По словам Анжелики Агурбаш, какое-то время ей казалось, что она сможет простить измену. Но вскоре стало понятно, что ей просто неприятно находиться в одном доме с этим человеком. Агурбаш сказала обо всем матери. Та посоветовала собрать вещи и уехать от мужа вместе с дочкой. Так она и сделала.

«Прошло каких-то три недели. Я пришла к нему домой, а там была уже моя однокурсница в моей же рубашке. Тогда я поняла, что приняла правильное решение. Игорь никак не участвовал в воспитании нашей дочери. Когда Даша училась в колледже в Белоруссии я предлагала Линеву разделить плату за ее обучение. Он отказал. С тех пор к нему за помощью я больше никогда не обращалась», – заметила Агурбаш.

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Анжелика АгурбашИгорь ЛиневПрограмма "Судьба человека"

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Агурбаш поделилась, как узнала об изменах первого мужа
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