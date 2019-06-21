Солнцев оставил больную жену и уехал на отдых с тетей

Гоген Солнцев не так давно отметил годовщину со дня свадьбы с 63-летней Екатериной Терешкович. Именно благодаря союзу с пожилой дамой он получил известность. Уже больше года вся страна наблюдает за тем, как развиваются отношения влюбленных. Шоумен то и дело устраивает скандалы, подозревая супругу в неверности и обнаруживая, что она прячет от него пустые бутылки из-под алкоголя. Примечательно, что конфликты в семье интернет-фрика стали появляться после того, как Терешкович сделала подтяжку лица.

Несколько месяцев назад Гоген сообщил, что помирился со своей избранницей. Понять друг друга им помогли занятия с психологом. Однако на днях в соцсети мужчина опубликовал фото не с Екатериной Львовной, а с другой женщиной преклонного возраста. Он сообщил, что посетил вместе с ней океанариум и остался доволен вечером. Поклонники сразу заподозрили, что у него появилась любовница. Они негодовали из-за того, что Солнцев так поступил с женой.

В интервью Teleprogramma.pro шоумен рассказал, что произошло недоразумение. Пользователи Сети просто не узнали его тетю Свету, которая не раз появлялась на различных шоу. Именно с ней сейчас проводит время Гоген. «В общем сейчас мы отдыхаем на юге России, потому что очень любим проводить отпуск на родине. Вернемся недели через две», — поделился он. Звезда телепроектов признался, что оставил супругу в Москве. Солнцев не стал скрывать, что она плохо себя чувствует.

«Ничего серьезного, просто нервное истощение. Пока она приводит здоровье в порядок, поклонники не могут видеть наши совместные фотографии. Катя сейчас не очень хорошо выглядит и не хочет показывать себя в таком виде», — пояснил мужчина.

Он отметил, что по просьбе Терешкович, не будет фотографировать ее пока женщина не поправится. Гоген подчеркнул, что у него в отношениях с женой нет никаких проблем. По его словам, Екатерина Львовна просто любит отдыхать одна, это стало еще одной причиной, по которой она осталась в Москве.