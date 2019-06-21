Можно позавидовать: 54-летняя Безрукова показала себя без косметики

Цветущей внешности и стройной фигуре 54-летней Ирины Безруковой могут позавидовать многие более молодые ее коллеги. С годами актриса, кажется, совсем не меняется, что не могут не замечать ее многочисленные поклонники.

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«Вы невероятно роскошная и обворожительная красавица», – написал Безруковой в Instagram кто-то из подписчиков. В ответ знаменитость поделилась новым снимком, на котором она отдыхает у бассейна. Красавица сфотографировалась без косметики. Отсутствие макияжа и искренняя улыбка визуально сделали ее на двадцать лет моложе.

Бывшая супруга Сергея Безрукова не боится и модных экспериментов. Недавно она предстала перед поклонниками в ярком и дерзком образе, выбранном для вечеринки в стиле девяностых – потертых голубых джинсах и красной кожаной куртке. Стильный имидж актриса подчеркнула пышной укладкой.

«Помните, как тогда одевались? Мода возвращается», – подписала фото Безрукова.

Как сообщал портал teleprogramma.pro, ранее Ирина признавалась, что друзья считают ее похожей на одну из главных героинь «Игры престолов». В окружении артистки уверены, что она отлично справилась бы с ролью Серсеи Ланнистер.