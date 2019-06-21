Певица Пинк показала акробатические трюки на своем концерте

Исполнительница дала концерт в Кардиффе в рамках своего гастрольного турне Beautiful Trauma.

Певица Пинк в очередной раз доказала, что не зря ее имя зажглось на Аллее Славы. Артистка дала грандиозное шоу на стадионе Кардиффа Principality Stadium в четверг, 20 июня.

больше по теме Какие люди в Голливуде: Пинк на коленях вымыла именную звезду на Аллее славы Всемирно известная певица не погнушалась замарать руки.

39-летняя звезда выложилась на полную катушку, продемонстрировав публике свои акробатические навыки. Кульминацией вечера стал номер с гигантской люстрой, на которую певица грациозно забралась в обтягивающем костюме а-ля женщина-кошка.

Раскачиваясь на «осветительном приборе», Пинк показала, что легко может петь без фонограммы, свисая вниз головой и держась за перекладины одними ногами.

Кроме этого номера, артистка на протяжении своего выступления совершала полеты на тросах над головами восторженных зрителей, которые вместе с ней пели ее хиты.

Сильный вокал Пинк, отличная хореография подтанцовки, оригинальные костюмы и пиротехнические эффекты — все это вместе взятое произвело на фанатов певицы неизгладимое впечатление.

Певица сейчас находится в разгаре своего европейского турне Beautiful Trauma, которое завершится 11 августа в Нидерландах.