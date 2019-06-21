ЗВЕЗДЫ

Кабо на каникулах снялась в новой фотосессии с 6-летним сыном

В 51 год актриса обладает роскошной фигурой.

Кабо на каникулах снялась в новой фотосессии с 6-летним сыном
Ольга Кабо (Фото: Globallookpress.com)

51-летняя Ольга Кабо опубликовала на личной страничке микроблога свежие фото, на которых она запечатлена вместе с сыном. Даже на отдыхе знаменитость старается не забывать о своих поклонниках, делясь фотоотчётами в Instagram. В кадре актриса позирует в компании 6-летнего Виктора. Для импровизированной фотосессии она выбрала раздельный купальник с принтом.

Ольга не скрывает, что тщательно следит за своей фигурой. В одном из интервью актриса рассказывала о том, что у нее «счастливая генетика». В юности Кабо могла вообще ни о чем не беспокоится, жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать. Однако с возрастом Ольге пришлось внести кое-какие коррективы в питание. По словам артистки, обменные процессы с годами замедляются, приходится помогать организму справляться с нагрузками.

«Думайте красиво, мечтайте красиво, желайте друг другу добра и радости!! И все сбудется… Мы сами творим свою судьбу! А мы с Витюней воспарили в небо и с высоты птичьего полета любуемся миром и загадываем желания… Всего самого хорошего всем», — подписала фото актриса. Она в восторге от отпуска в Турции.

Помимо 6-летнего сына Виктора у актрисы Ольги Кабо также есть 20-летняя дочь Татьяна от первого брака.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильОльга Кабо

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кабо на каникулах снялась в новой фотосессии с 6-летним сыном
Интересно?
Поделись с друзьями: