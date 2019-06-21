Кабо на каникулах снялась в новой фотосессии с 6-летним сыном

51-летняя Ольга Кабо опубликовала на личной страничке микроблога свежие фото, на которых она запечатлена вместе с сыном. Даже на отдыхе знаменитость старается не забывать о своих поклонниках, делясь фотоотчётами в Instagram. В кадре актриса позирует в компании 6-летнего Виктора. Для импровизированной фотосессии она выбрала раздельный купальник с принтом.

Ольга не скрывает, что тщательно следит за своей фигурой. В одном из интервью актриса рассказывала о том, что у нее «счастливая генетика». В юности Кабо могла вообще ни о чем не беспокоится, жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать. Однако с возрастом Ольге пришлось внести кое-какие коррективы в питание. По словам артистки, обменные процессы с годами замедляются, приходится помогать организму справляться с нагрузками.

«Думайте красиво, мечтайте красиво, желайте друг другу добра и радости!! И все сбудется… Мы сами творим свою судьбу! А мы с Витюней воспарили в небо и с высоты птичьего полета любуемся миром и загадываем желания… Всего самого хорошего всем», — подписала фото актриса. Она в восторге от отпуска в Турции.

Помимо 6-летнего сына Виктора у актрисы Ольги Кабо также есть 20-летняя дочь Татьяна от первого брака.