«Аквамен» уже не тот: Момоа сфотографировали на пляже

Судя по кадрам, актер прибавил в весе и утратил свою знаковую стройность.

Звезда «Игры престолов» и «Аквамена» Джейсон Момоа снискал популярность не в последнюю очередь благодаря своей идеальной фигуре. На афишах своей последней картины гавайский актер демонстрировал прекрасный мышечный рельеф.

Видимо, актер устал от постоянных тренировок и диет. Так как несколько дней назад папарацци «подловили» Момоа на пляже, где он собирался заняться серфингом.

Джейсон прогуливался по пляжу в свободных плавках и без футболки, благодаря чему можно было увидеть, что он набрал вес, и его пресс уже далек от идеала.

Стоит напомнить, что после завершения съемок в «Аквамене» актер избавился от бороды. Момоа устроил из этого целое шоу с прощальными речами, а затем долго брился на камеру.