Вспомнила былое: Седокова зажигательно станцевала с Анатолием Цоем

Анна Седокова совсем недавно отдыхала на Миконосе. На греческом курорте певица смогла позагорать, покупаться и просто расслабиться. При этом девушка оставалась верна себе и регулярно дразнила поклонников пикантными фото в купальнике. Формы многодетной мамы уже давно никого не оставляют равнодушными. Одни восхищаются артисткой, другие неустанно ее критикуют. Сама Анна хочет похудеть, что и не скрывает, впрочем, многие любят ее именно за ее аппетитную фигуру.
Свой отдых певица прервала 20 июня. Она вылетела в Москву, чтобы принять участие в нескольких концертах для выпускников школ. Первым делом Седокова приехала в Кремлевский дворец, где за 15 минут до выхода на сцену стилисты ее преобразили и подготовили к выступлению. Звезда была неотразима в блестящем полупрозрачном топе и длинной юбке с поясом, которая подчеркнула ее бедра и талию.
Примечательно, что за кулисами девушка повстречала солиста группы MBAND Анатолия Цоя. Когда два года назад артистка родила сына, то вскоре появились слухи о ее романе именно с этим молодым человеком. Многие были уверены, что ребенка она родила именно от Цоя. Анна сначала подогревала слухи, а потом их опровергла, заверив, что лишь дружит с обаятельным парнем. Поклонники все же не теряют надежду на то, что у певицы есть чувства к коллеге.
Встретившись Седокова и Цой зажигательно станцевали вместе. Это было запечатлено на видео, которым звезда поделилась в соцсети. На кадрах видно, как они переглядываются друг с другом. О чем они пообщались, так и осталось тайной. Отметим, что в последнее время о своей личной жизни девушка предпочитает не говорить, но она часто хвастается роскошными букетами роз, намекая, что не обделена вниманием мужчин.