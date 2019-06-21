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Андрей Макаревич высказался о своей личной жизни

Несколько лет назад ходили слухи, что у музыканта появилась девушка.

Андрей Макаревич высказался о своей личной жизни
Андрей Макаревич рассказал о личной жизни/globallookpress.com

Музыкант группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался о своей личной жизни. Журналист, который брал у него интервью, заметил, что несколько лет назад ходили слухи, что певец уже не одинок. Напомним, что в 2010 году певец развелся со своей третьей супругой стилистом Натальей Голубь.

Андрей Макаревич
Макаревич ответил на вопрос о личной жизни/globallookpress.com

Как сказал Макаревич, он не любит отвечать на вопросы, которые касаются его личной жизни. Он считает, что такие вопросы – признак дурного тона того человека, который их задает. «Личная жизнь, почему называется личной? Потому что она личная», – логично заметил музыкант.

Лидер «Машины времени» высказался о кулинарных пристрастиях. Он подчеркнул, что любит готовить себе дома яичницу. А вот когда к нему приходят гости, то он всегда может пожарить шашлык. Музыкант обожает посидеть на террасе с друзьями, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Андрей Макаревич развелся с первой супругой Еленой Глазовой в 1979 году. Второй женой певца стала Алла Голубкина. В 1987 году она родила сына Ивана. Сегодня это известный актер. Вскоре после рождения пара распалась. В девяностых годах Андрей Макаревич на протяжении четырех лет встречался с популярной телеведущей Ксенией Стриж.

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Андрей МакаревичКсения Стрижличная жизнь

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Андрей Макаревич высказался о своей личной жизни
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