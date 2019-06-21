ЗВЕЗДЫ

Басков оценил фото Лопыревой в мини-шортах на ковре

«Золотой голос России» Николай Басков не оставил без внимания свежий пост экс-возлюбленной в Instagram.

Басков оценил фото Лопыревой в мини-шортах на ковре
Виктория Лопырева (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

35-летняя Виктория Лопырева опубликовала свежий кадр в Instagram. На фото возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова запечатлена в желтой майке и джинсовых мини-шортах. Импровизированную фотосессию знаменитость устроила на ковре, использовав в качестве опоры большого белого плюшевого медведя.

Примечательно, что снимок модели оценил и «золотой голос России» Николай Басков. Певец не обошел стороной кадр Виктории, позирующей в мини-шортах. Артист отметился «лайком» под фото Лопыревой в ее профиле.

Кроме того, снимок девушки понравился певице Ирине Дубцовой и супруге модельера Валентина Юдашкина — Марине.

Николай Басков оценил снимок Виктории Лопыревой
Николай Басков не оставил без внимания свежий снимок Виктории Лопыревой (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)
Виктория Лопырева и Игорь Булатов
Виктория Лопырева с возлюбленным Игорем Булатовым (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Сейчас Виктория Лопырева с отцом своего первенца — Игорем Булатовым. По словам модели, они с избранником не стали замыкаться в четырех стенах после рождения сына. Пара посещает пляжи, спортзалы и рестораны.

Ранее, после того как стало известно о беременности модели, журналистам удалось связаться с ее бывшим ухажером Николаем Басковым. Сам певец заявил, что он уже давно не следит за личной жизнью экс-возлюбленной.

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Виктория Лопыревазвездный стильИгорь Булатов

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Басков оценил фото Лопыревой в мини-шортах на ковре
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