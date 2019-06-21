Бывшая жена Брэдли Купера поделилась подробностями их брака

Брэдли Купер и Ирина Шейк, которые недавно расстались, сумели сохранить теплые дружеские отношения. В том числе и по причине адекватного отношения к воспитанию общей дочери Леи. Оба отмечают, что не держат обид друг на друга и готовы строить свою жизнь по отдельности.

Но оказалось, что не со всеми своими женщинами актеру удавалось расстаться так же миролюбиво. Как сообщает Mirror, его первая жена Дженнифер Эспозито весьма негативно отозвалась о супруге в своих мемуарах. Имени Купера она, впрочем, так и не упомянула, назвав своего избранника «голливудской звездой», но очевидцам понятно, что в тот период времени, который она описывает, она была замужем за Брэдли и не состояла в других отношениях.

В своей автобиографии под названием «Путь Дженнифер» она назвала Купера «настоящим мастером манипуляций». Она также признается, что долго сомневалась, стоит ли вступать в отношения с этим человеком, ведь в пользу обратного была «целая толпа предупреждающих красных флагов».

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Тем не менее в 2006 году пара поженилась и в самом скором времени Эспозито почувствовала себя ненужной и заброшенной. Ровно о том же говорила Шейк, называя причины размолвки.