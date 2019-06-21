Муж Нетребко сравнил творчество Киркорова с запрещенными препаратами

Филипп Киркоров несколько лет назад начал пробовать новые направления в творчестве. Поп-король сделал свои композиции более интересными для молодого поколения, существенно расширив свою аудиторию.

На днях певец порадовал поклонников отрывком из своего нового клипа «Стеснение пропало». В кадре Киркоров изображает врача-гинеколога, принимающего роды.

В сопровождающем посте певец саркастично упомянул возрастной ценз своего видео и напомнил, как важно высказаться о недопустимости таких клипов.

больше по теме Филипп Киркоров намекнул на участие в съемках фильма Речь идет о продолжении кинохита 2017 года «Последний богатырь».

«Если вы не хотите продолжать просмотр, обязательно напишите хейтерский комментарий под этим постом‼️ Будьте ответственны за свои поступки! Я вас предупредил!» — написал он.

В комментариях отметились многие коллеги Филиппа по сцене — Светлана Лобода, Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов. Последний сравнил творчество поп-короля с тяжелыми наркотиками.

«Мой золотой , психика людей ещё не отошла от ибицы, а ты уже новую дозу герыча даёшь народу», — написал певец.

Некоторые подписчики Киркорова в ответ на этот комментарий указали Эйвазову на неуместность упоминания наркотиков в таком контексте.