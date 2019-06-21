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Муж Нетребко сравнил творчество Киркорова с запрещенными препаратами

Поп-король российской эстрады готовится выпустить свой новый видеоклип. Юсиф Эйвазов оригинально прокомментировал это событие.

Муж Нетребко сравнил творчество Киркорова с запрещенными препаратами
Филипп Киркоров Фото: Globallookpress

Филипп Киркоров несколько лет назад начал пробовать новые направления в творчестве. Поп-король сделал свои композиции более интересными для молодого поколения, существенно расширив свою аудиторию.

На днях певец порадовал поклонников отрывком из своего нового клипа «Стеснение пропало». В кадре Киркоров изображает врача-гинеколога, принимающего роды.

В сопровождающем посте певец саркастично упомянул возрастной ценз своего видео и напомнил, как важно высказаться о недопустимости таких клипов.

«Если вы не хотите продолжать просмотр, обязательно напишите хейтерский комментарий под этим постом‼️ Будьте ответственны за свои поступки! Я вас предупредил!» — написал он.

В комментариях отметились многие коллеги Филиппа по сцене — Светлана Лобода, Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов. Последний сравнил творчество поп-короля с тяжелыми наркотиками.

Комментарий Юсифа Эйвазова в Instagram Филиппа Киркорова
Комментарий Юсифа Эйвазова в Instagram Филиппа Киркорова

«Мой золотой , психика людей ещё не отошла от ибицы, а ты уже новую дозу герыча даёшь народу», — написал певец.

Некоторые подписчики Киркорова в ответ на этот комментарий указали Эйвазову на неуместность упоминания наркотиков в таком контексте.

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Анна НетребкоКлип "Стеснение пропало"Филипп КиркоровФилипп Киркоров последние новостиЮсиф Эйвазов

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Муж Нетребко сравнил творчество Киркорова с запрещенными препаратами
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