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Мерьем Узерли показала своего отца на фото

Актриса поделилась личными кадрами в Instagram.

Мерьем Узерли показала своего отца на фото
Мерьем Узерли (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Актриса из сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли опубликовала на личной страничке в Instagram фото, на котором она запечатлена со своим отцом Хуссейном Узерли. На одном фото партнерша Халита Эргенча соединила сразу несколько личных кадров. На одном черно-делом снимке ее родитель запечатлен еще в молодости. На других с дочерьми. И с уже повзрослевшей Мерьем.

Ранее актриса делилась снимками с мамой Урсулой и дочкой Ларой. Девочка появилась на свет феврале 2014 года. Знаменитость не скрывает, что очень привязана к своей семье. После ухода с проекта место Мерьем на съемочной площадке сериала «Великолепный век» заняла Вахиде Гердюм, которая сыграла в турецкой ленте роль наложницы султана Сулеймана — Хюррем.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актриса не смогла пропустить кинофестиваль в Каннах. На одном из фото Мерьем Узерли позировала с экс-участницей «Дома-2» Викторией Боней. Российская телеведущая и модель выбрала алый наряд, а актриса из «Великолепного века» платье винного оттенка.

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Тэги:

Мерьем Узерлисериал «Великолепный век»Халит Эргенч

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Мерьем Узерли показала своего отца на фото
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