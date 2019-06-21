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Максим Галкин отреагировал на комплимент от Яны Кошкиной

Телеведущий заявил, что актриса «чрезвычайно хороша».

Максим Галкин отреагировал на комплимент от Яны Кошкиной
Галкин ответил на комплимент Кошкиной/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин не прошел мимо добрых слов в свой адрес, которые ему посвятила телеведущая и актриса Яна Кошкина. Как известно, несколько дней назад юморист отметил свой 43-й день рождения. На своей страничке в Instagram Кошкина разместила совместный снимок с шоуменом. Она пожелала Галкину удачи.

Максим Галкин, Яна Кошкина
Галкин отреагировал на комплимент от Кошкиной/instagram.com/yana_koshkina_official/

«Именно Максим первый поверил в меня и пригласил на съёмки в своё шоу «МаксимМаксим», благодаря которому состоялось мое первое появление в эфире Первого канала. Это фото как раз сделано в тот год и день. Я тут такой хомяк еще», – заявила телеведущая.

На это шоумен ответил: «Спасибо, Яна! Ты и сейчас, и тогда чрезвычайно хороша», – заявил он.

Любопытно, что в комментариях многие пользователи стали напоминать Максиму Галкину, что вообще-то он женат на Примадонне отечественной сцены Алле Пугачёвой. Многие сказали, что юмористу не следовало бы делать такие откровенные комплименты своим коллегам по работе на телевидении. Сам Максим Галкин оставил выпады хейтеров в свой адрес без внимания. Как известно, юморист счастлив в браке с Аллой Пугачевой. У них подрастают двое прекрасных детей – близнецы Гарри и Лиза. Телеведущий регулярно выкладывает в социальные сети ролики со своими детьми, которых он безумно любит.

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Алла ПугачеваМаксим ГалкинЯна Кошкина

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Максим Галкин отреагировал на комплимент от Яны Кошкиной
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