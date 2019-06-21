Нюша в джинсовых шортах устроила фотосессию в машине

28-летняя Нюша поделилась с подписчиками в Instagram понравившимся ей снимком из недавней фотосессии. В кадре возлюбленная Игоря Сивова запечатлена в белой куртке, джинсовых мини-шортах и кроссовках. Напомним, что еще в ноябре исполнительница родила дочку. Еще во время беременности артистка определилась с медперсоналом и клиникой, улетев в Майами. Первенец артистки появился на свет в Соединенных Штатах.

Позже Нюша призналась, что ей пришлось заменить сахар натуральным медом и отказаться от молочных продуктов ради стройной фигуры. Исполнительнице пришлось сесть на диету, чтобы избавиться от набранных килограммов. Разумеется, новоиспеченной мамочке пришлось ограничить свой рацион. Ведь она сама вскармливала дочь, отказавшись от искусственного прикорма.

«Многие отмечают, что я поправилась. И это действительно так. Но я работаю над собой, прихожу в форму. Теперь для меня 24 часа в сутках недостаточно, ведь я принадлежу не только себе», – писала Нюша еще весной, спустя три месяца после родов.

Теперь на фотосессиях Нюша демонстрирует результаты своих диет и тренировок. По словам певицы, она настаивала на том, что бы муж присутствовал на родах. Однако Игорь не сразу согласился с желаниями беременной супруги. В итоге мужчина был благодарен возлюбленной за шанс увидеть появление на свет их первенца.