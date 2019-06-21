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Жена застала Прилучного в объятиях Катерины Шпицы

Агата Муцениеце запечатлела этот момент на камеру.

Жена застала Прилучного в объятиях Катерины Шпицы
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. фото: globallook.com

Агата Муцениеце уже почти восемь лет является женой Павла Прилучного. Они воспитывают сына Тимофея и дочку Мию. Не раз актриса признавалась, что у нее непростой характер, как и у ее избранника. Однако только с Прилучным девушка чувствует себя счастливой и только ему позволяет быть чуточку лучше, чем она. В СМИ то и дело появляется провокационная информация, то о якобы изменах актера, то о его неподобающем поведении, но его супруга так от этого устала, что перестала реагировать на сплетни.

Не так давно Агата и Павел в очередной раз развеяли слухи о своем расставании. Более того, они то и дело устраивают романтические свидания, подогревая свои отношения. Вот уже несколько дней Муцениеце делится видео и фото из старинного поместья во Франции, где проводит время с мужем и друзьями. Девушка успела похвастаться идеальной фигурой в белом купальнике, плавая в бассейне, а также примерить несколько летних образов.

Минувшим вечером Агата дегустировала различные напитки и в какой-то момент подошла к Прилучному. Он обнимался с другой девушкой, утопая в ее объятиях. «Эй, Бортич!?», — воскликнула актриса, но она обозналась. Перед ней стояла не Александра Бортич, а Катерина Шпица. «А, это ты! Тогда ладно», — сказала Муцениеце, махнув рукой. Супруг даже не стал оправдываться перед ней, а только лучезарно заулыбался. По всей видимости, так пара решила высмеять слухи об изменах Прилучного.

Агата застала Прилучного в объятиях Шпицы. фото: instagram.com/agataagata/

Вскоре жена актера поделилась красочными кадрами, на которых она запечатлена в длинном летнем платье на фоне особняка. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Агата. Они уверены, что она счастлива рядом со своим возлюбленным, так как на снимках буквально светится.

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Агата МуцениецеКатерина ШпицаПавел Прилучный

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Жена застала Прилучного в объятиях Катерины Шпицы
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