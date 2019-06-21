«Гордимся тобой»: Пригожин поздравил свою падчерицу Анну Шульгину

К детям певицы Валерии музыкальный продюсер с самого начала относился, как к своим собственным.

Еще в апреле музыкальный продюсер отпраздновал свой 50-летний юбилей. На праздничной вечеринке именинника присутствовала певица Слава и телеведущая Лера Кудрявцева. Позже возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова призналась, что с появлением дочери Маши она не может позволить себе задерживаться в гостях. Вот и с чествования мужа певицы Валерии ведущая программы «Секрет на миллион» ушла одной из первых, поблагодарив при этом Пригожина на банкет.

А 21 июня свое 26-летие отмечает падчерица музыкального продюсера Анна Шульгина. С самого начала Иосиф относился к детям избранницы, как к своим собственным. И они отвечали ему взаимностью. В одном из интервью дочка Валерии призналась, что познакомившись с Пригожиным поближе, и узнав его, как человека, она со спокойным сердцем смогла доверить ему свою любимую маму. Зная, что он сделает ее жизнь только счастливой.

На личной страничке в Instagram Иосиф Пригожин разместил совместное фото с супругой и Анной Шульгиной, поздравив девушку с с днем рождения.

«Счастье наше! С Днем рождения!!! Необычно начинать праздник в ночь. Ты молодец и мы гордимся тобой. Спасибо за круто организованную вечеринку», — подметил Пригожин.

Напомним, что у певицы Валерии также есть двое сыновей: 24-летний Артемий и 20-летний Арсений.