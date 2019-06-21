ЗВЕЗДЫ

«Гордимся тобой»: Пригожин поздравил свою падчерицу Анну Шульгину

К детям певицы Валерии музыкальный продюсер с самого начала относился, как к своим собственным.

«Гордимся тобой»: Пригожин поздравил свою падчерицу Анну Шульгину
Валерия с дочерью Анной Шульгиной и супругом Иосифом Пригожиным (Фото: Владимир Веленгурин/"КП")

Еще в апреле музыкальный продюсер отпраздновал свой 50-летний юбилей. На праздничной вечеринке именинника присутствовала певица Слава и телеведущая Лера Кудрявцева. Позже возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова призналась, что с появлением дочери Маши она не может позволить себе задерживаться в гостях. Вот и с чествования мужа певицы Валерии ведущая программы «Секрет на миллион» ушла одной из первых, поблагодарив при этом Пригожина на банкет.

А 21 июня свое 26-летие отмечает падчерица музыкального продюсера Анна Шульгина. С самого начала Иосиф относился к детям избранницы, как к своим собственным. И они отвечали ему взаимностью. В одном из интервью дочка Валерии призналась, что познакомившись с Пригожиным поближе, и узнав его, как человека, она со спокойным сердцем смогла доверить ему свою любимую маму. Зная, что он сделает ее жизнь только счастливой.

 

Пригожин поздравил Анну Шульгину с личным праздником
Анна Шульгина отмечает день рождения (Фото: Instagram.com/prigozhin_iosif)

На личной страничке в Instagram Иосиф Пригожин разместил совместное фото с супругой и Анной Шульгиной, поздравив девушку с с днем рождения.

«Счастье наше! С Днем рождения!!! Необычно начинать праздник в ночь. Ты молодец и мы гордимся тобой. Спасибо за круто организованную вечеринку», — подметил Пригожин.

Напомним, что у певицы Валерии также есть двое сыновей: 24-летний Артемий и 20-летний Арсений.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ШульгинаВалерияИосиф Пригожин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Гордимся тобой»: Пригожин поздравил свою падчерицу Анну Шульгину
Интересно?
Поделись с друзьями: