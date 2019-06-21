Роковая красотка: 54-летняя Беллуччи предстала в новом образе

Моника Белуччи не устает поражать поклонников своей идеальной формой и молодым видом. Актриса не часто экспериментирует с образами, предпочитая классику и женственность.

На этот раз звезда решила предстать в новом ярком виде, но все же оставаясь верной своим основополагающим принципам. Для кадра, опубликованного в соцсети, Моника выбрала платье-рубашку со свободной верхней частью, подчеркивающей стройную шею. Винный оттенок ткани очень к лицу актрисе и делает ее внешность немного роковой на контрасте с черными локонами.

Прическу знаменитость выбрала самую простую — распущенные волосы на небрежный пробор. Обычно актриса носит длинные волосы, но сейчас, в угоду трендам, решила оставить длину до лопаток с мягким обрамлением прядей у лица.

Поклонники восхитились новым снимком, отметив, что Белуччи выглядит невероятно свежо и молодо в таком образе.

«Вы богиня, Моника», «Марсала — определенно ваш цвет», «Вам не дать больше сорока», – написали фолловеры.