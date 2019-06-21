ЗВЕЗДЫ

Роковая красотка: 54-летняя Беллуччи предстала в новом образе

Кинозвезда опубликовала кадр с фотосессии.

Роковая красотка: 54-летняя Беллуччи предстала в новом образе
Моника Белуччи Фото: Globallookpress

Моника Белуччи не устает поражать поклонников своей идеальной формой и молодым видом. Актриса не часто экспериментирует с образами, предпочитая классику и женственность.

На этот раз звезда решила предстать в новом ярком виде, но все же оставаясь верной своим основополагающим принципам. Для кадра, опубликованного в соцсети, Моника выбрала платье-рубашку со свободной верхней частью, подчеркивающей стройную шею. Винный оттенок ткани очень к лицу актрисе и делает ее внешность немного роковой на контрасте с черными локонами.

Прическу знаменитость выбрала самую простую — распущенные волосы на небрежный пробор. Обычно актриса носит длинные волосы, но сейчас, в угоду трендам, решила оставить длину до лопаток с мягким обрамлением прядей у лица.

Поклонники восхитились новым снимком, отметив, что Белуччи выглядит невероятно свежо и молодо в таком образе.

«Вы богиня, Моника», «Марсала — определенно ваш цвет», «Вам не дать больше сорока», – написали фолловеры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БеллуччиМоника БеллуччиМоника Белуччиновый образ

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Роковая красотка: 54-летняя Беллуччи предстала в новом образе
Интересно?
Поделись с друзьями: