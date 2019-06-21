Валерия не сомневается в успешной музыкальной карьере дочери

Певица Валерия трогательно поздравила в Instagram свою дочь Анну Шульгину с днем рождения. Девушке исполнилось 26 лет. По словам исполнительницы, ее дочь прекрасная и талантливая девочка. Как она считает, Анна Шульгина превратилась в мощную и яркую артистку. При этом девушка, по мнению своей мамы, выбрала очень сложный творческий путь, на котором, конечно, будут разные испытания.

«Хочу, чтобы ты продолжала сочинять крутые нестандартные произведения. У тебя уже есть свои слушатели, а завтра их будут миллионы. Хочу, чтобы ты была по-женски счастлива, чтобы в душе всегда был мир. Спасибо за крутейшую вечеринку, которой мы открыли новый год твоей жизни», – заметила Валерия.

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Также исполнительница добавила, что гордится своей дочерью от предыдущего брака. При этом певица прорекламировала творчество Анны Шульгиной, заявив, что ее любимая композиция дочери — «Соната». Она посоветовала всем послушать, как красиво поет девушка.

Отметим, что Анна Шульгина еще в 2009 году окончила школу. Затем она поступила в театральный институт имени Щукина. В 2014 году она начала карьеру певицы. Причем продюсером ее стал Иосиф Пригожин, нынешний муж ее матери.