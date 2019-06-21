Галкин отметил образ 37-летней Брежневой в платье-сорочке

43-летний Максим Галкин не упустил из виду снимки экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой в бежевом платье-сорочке. Супруг Аллы Борисовны отметил образ 37-летней возлюбленной музыкального продюсера Константина Меладзе, поставив «лайк» под фото исполнительницы в ее профиле.

Примечательно, что помимо Максима Галкина кадры артистки также оценили и ее коллеги по творческой сцене, среди которых: певица Нюша, Наталья Подольская, Владимир Пресняков-младший, украинская исполнительница Светлана Лобода и «Золотой голос России» Николай Басков. Также фото Брежневой понравились: актрисе Юлии Зиминой, телеведущей Регине Тодоренко, Светлана Ходченкова и Равшана Куркова.

Напомним, что у Веры Брежневой есть двое дочерей: 18-летняя Соня и 9-летняя Сара. Старшая наследница певицы живет и учится в Соединенных Штатах. А младшая дочь осталась под опекой мамы. К слову, Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой также воспитывает двоих детей — двойняшек Гарри и Лизу.